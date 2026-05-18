Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧の主演舞台「四畳半神話大系」が１７日に東京・新国立劇場中劇場で初日を迎え、会見に出席した剛力彩芽（３３）の姿が話題となっている。ロングの巻き髪、少しギャルっぽい雰囲気で黒革ジャケットにデニム姿で、色っぽさも漂わせている。ネットでも話題となり「剛力彩芽ちゃんのビジュがめっちゃタイプだった」「ギャルでロングヘアの剛力彩芽さま超似合う」「最近の剛力彩芽好みすぎる」