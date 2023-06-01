高市総理はきょう（19日）、韓国を訪問し、李在明大統領と首脳会談をおこないます。中東情勢が不透明な中、日韓両国の連携を確認したい考えです。高市総理と韓国の李在明大統領との首脳会談は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、今回は李在明大統領の故郷である安東でおこなわれます。両首脳は今年1月に高市総理の地元・奈良で会談して以来、4か月ぶりの対面となります。ある外務省幹部は現在の日韓関係に
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