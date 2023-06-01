ぬいぐるみを連れて歩く子ザル・パンチくんで有名な千葉県の市川市動植物園で、サル山に侵入したなどとして男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）と、ニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）です。2人は17日午前11時ごろ、立ち入り禁止のサル山に入り込み、園の職員の業務を妨害した疑いがもたれています。警察によりますと、黄色の着ぐるみを着たデイソン容