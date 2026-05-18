政府はきょう、最新AIを悪用したサイバー攻撃への対策を議論する初の関係省庁会議を開き、対策パッケージを取りまとめました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミュトス」への対策としては、外国の政府機関や世界的な大手企業との連携強化などが盛り込まれています。今回、取りまとめられた対策パッケージは、サイバー攻撃に備えて、重要インフラ事業者や政府機関、ソフトウェア提供者への注意喚起が柱とな