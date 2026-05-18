金融大手のりそなホールディングスは、第一ライフグループとJCBと協業し、新たな個人向けサービスを始めると発表しました。りそなホールディングス南昌宏 社長「これまでの延長線上では、お客様から選ばれ続けることが難しい時代を迎えています。金融と暮らしが融合する新たな世界観の実現に向けて最初の一歩を踏み出します」りそなホールディングスと生命保険大手の「第一ライフグループ」、クレジットカード大手の「JCB」