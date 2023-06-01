慶応大教授の田中浩一郎氏と日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究主幹の堀抜功二氏が１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国がイランを再攻撃する可能性を議論した。田中氏はトランプ米大統領がＳＮＳで再攻撃を示唆したことを受けて「再攻撃の可能性は常にある。交渉がまとまらない状況を考えれば他に残された手段はない」と述べた。堀抜氏は、イランが再攻撃に備えて「防衛体制の強化や回復で米国やイ