2000（平成12）年5月19日、将棋の羽生善治四冠が東京・日本外国特派員協会で講演した。棋力が向上しているコンピューターについて「実力はアマチュアの三段クラス。チェスに比べソフト作りが難しいのは、価値判断が苦手だから。将来はプロのトップ級になると思うが、人間とは強さの質が違う」と持論を披露した。