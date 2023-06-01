【「ファイナルファンタジーXIV」フリートライアル】 「ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）」のフリートライアルで遊べる範囲が4月28日に拡張され、「新生エオルゼア」から「漆黒のヴィランズ」まで4つの拡張パッケージが無料でプレイできるようになった。 フリートライアルはいわゆる体験版だ。通常体験版といえば、製品版の序盤を少しだけプレイできたり、専