サッカーの北中米Ｗ杯に臨むクロアチア代表メンバー２６人が１８日、発表された。５度目の本大会となる４０歳のＭＦモドリッチ（ＡＣミラン）や、ＭＦコバチッチ、ＤＦグバルディオル（ともにマンチェスターＣ）らが入った。クロアチアは４大会連続７度目の出場で、１８年ロシア大会では準優勝、前回のカタール大会では、決勝トーナメント１回戦で日本にＰＫ勝ちし、最終的に３位に入った。今大会は１次リーグＬ組に入り、