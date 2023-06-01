人気漫画『テルマエ・ロマエ』（作者：ヤマザキマリ）の続編『続テルマエ・ロマエ』が19日、漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載が再開された。2025年9月2日配信の13話以来、約8ヶ月ぶりの連載再開となる。【画像】連載再開！公開された『続テルマエ・ロマエ』最新話ページ2024年2月6日より連載中の『続テルマエ・ロマエ』は、前作『テルマエ・ロマエ』完結時から20年後の主人公・ルシウスが描かれており、結婚した日本人の