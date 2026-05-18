夏から全国で販売される新車を日産とトヨタが公開しました。日産自動車が公開したのは、16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型「エルグランド」です。最新の日産独自のハイブリッドシステムを搭載し、高いレベルの静かさと広い車内空間を実現し、ビジネス用の使用も視野に入れています。日産は2026年の夏に国内での発売を予定している新型「エルグランド」や、アメリカからの逆輸入車も含め、18カ月で7車種を国内投入し、経営再