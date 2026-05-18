メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県美浜町で17日、自転車の男性をはねて大けがをさせたにもかかわらず、その場から逃げたとして、38歳の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、武豊町の会社員小川和也容疑者（38）です。 警察によりますと、小川容疑者は17日午前10時半ごろ、美浜町野間の国道を軽自動車で走っていたところ自転車に乗っていた蒲郡市の会社員の男性（53）をはねたにもかかわらず