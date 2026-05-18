メ～テレ（名古屋テレビ） 今年2月に名古屋市中川区の駐車場で車からかばんを盗み止めようとした男性にけがをさせた疑いで57歳の男が逮捕されました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは名古屋市中区の無職・木原清三容疑者（57）です。 警察によりますと、木原容疑者は2月、中川区清川町の駐車場に止まっていた車から手提げかばん2つを盗んで自分の車で逃走しようとし、止めようとボンネットにしがみついた男性を