「リュウグウノツカイみたいな顔」の人気芸人がミイラのような全身包帯姿に変貌し、くっきー！が「やば！」と衝撃を受けた。【映像】リュウグウノツカイみたいな顔の人気芸人5日18日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無