福島県の磐越自動車道で高校生ら21人が死傷したバス事故。きょう、バスを運転していた男を立ち会わせ実況見分が行われました。今月6日、福島県の磐越道で部活動の遠征に向かう高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、ソフトテニス部員の稲垣尋斗さん（17）が死亡、他の部員ら20人がけがをした事故。報告「若山容疑者の姿が見えました。捜査員とともにバスが衝突した現場へと向かっています」「磐越道上空です。立