ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、ロシアによる大規模な攻撃があり、南部オデーサに向かっていた中国所有の貨物船がドローン攻撃を受けたと明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領によりますと、ロシアはウクライナ東部ドニプロとその周辺地域に夜間、ミサイルなどで6時間以上にわたって攻撃を行ったということです。また、南部オデーサでは黒海を航行中の複数の外国籍の船舶がドローンによる攻撃を受け、このう