高市総理大臣は中東情勢の影響の長期化に備え、2026年度の補正予算案の編成を含めた検討を指示したと明らかにしました。高市総理：万全の備えをとるべく、補正予算の編成を含め資金面の手当てを検討するよう、連休前には事務方に対して、先週には財務大臣に指示をしました。政府与党連絡会議で高市総理は、7月から9月の電気・ガス料金について「2025年夏の水準を下回るような支援」の具体案を早急にまとめるよう自民・維新両党に要