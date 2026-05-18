今季限りでアトレティコ・マドリーを退団するFWアントワーヌ・グリーズマンのセレモニーがホーム最終戦後に行われ、10年間在籍したレジェンドがファン・サポーターに別れを告げた。米『ESPN』が伝えている。91年3月21日生まれの35歳は、14-15シーズンにソシエダからアトレティコに加入した。19-20シーズンから3シーズンはバルセロナでプレーしたものの、21-22シーズンにレンタルでアトレティコに復帰すると、翌シーズンに完全