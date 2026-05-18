クロアチアサッカー連盟(HNS)は18日、北中米W杯に臨むクロアチア代表メンバーを発表した。18年ロシア大会で準優勝、22年カタール大会で3位となったクロアチアは4大会連続7回目の出場。5度目の出場となる40歳のMFルカ・モドリッチを筆頭に、37歳のFWイバン・ペリシッチ、34歳のFWアンドレイ・クラマリッチ、32歳のMFマテオ・コバチッチ、30歳のGKドミニク・リバコビッチなどロシア&カタール大会の躍進を支えたベテラン勢を