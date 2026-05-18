世代を問わず愛される「星のカービィ」が【ガチャ】に登場しました。キャラクターの個性を活かしたギミック付きのフィギュアや、並べて飾りたくなるような愛らしいデザインが揃っています。今回は、お部屋のインテリアとして迎えるのはもちろん、全種類を揃えて作品の世界観を楽しみたい人におすすめな、カービィのグッズをご紹介します。 存在感抜群！ 星のカービィをぷにぷにし隊 ぷにぷにと