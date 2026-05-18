南海トラフ地震など夜間の大規模な災害に備え、三重県尾鷲市で、ヘリコプターの離着陸訓練が行われました。 訓練は、東紀州地域の災害発生時の中継地点東紀州広域防災拠点で午後1時半から行われ、三重県の職員や警察など約20人が参加しました。 夜間にヘリコプターが離着陸する時に目印となる灯火機器をヘリポートに設置し、点灯させるまでの手順の確認が行われました。 その後、設置された灯