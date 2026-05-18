高市早苗首相は18日、政府与党連絡会議で自民、日本維新の会両党の政調会長に対し、7～9月の電気・ガス料金が昨年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示した。それに伴い、2026年度補正予算案の編成も含め、対応を検討するよう片山さつき財務相らに指示したと明らかにした。これまで、補正予算は必要ないとの姿勢だったが、一転した。 背景には、中東情勢のエネルギー価格の問題がある。ホルムズ海峡はいまだに