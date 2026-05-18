元力士でタレントの豊ノ島が１７日、インスタグラムを更新。「先日、増嶋家でＢＢＱしました！」と報告した。「増嶋家」とは、元Ｊリーガーの増嶋竜也氏とタレント・潮田玲子夫妻の自宅。豊ノ島はウッドデッキテラスで肉を焼く様子などの写真を添え、「お肉に海鮮に、サイコー！玲子ちゃんのイカの味付けやエビの醤油漬け！お見事でした！」とつづった。元アスリートの吉田沙保里や狩野舞子、迫田さおりらの姿も。吉田と迫田