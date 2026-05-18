サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むオーストリア代表メンバー26人が18日に発表され、DFアラバ（レアル・マドリード）やMFライマー（バイエルン・ミュンヘン）らが入った。7大会ぶり8度目の出場。1次リーグJ組でヨルダン、アルゼンチン、アルジェリアと対戦する。（共同）