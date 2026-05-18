ブロードウェイ・ミュージカル「サンセット大通り」のリバイバル公演で売れない脚本家ジョー・ギリス役を演じて注目を集めた英俳優トム・フランシス（26）が、大ヒットスパイ映画「007」シリーズのジェームズ・ボンド役に浮上していることが分かった。米バラエティ誌が報じたもので、キャスティングに詳しい関係者が主に舞台俳優として名声を築いてきたフランシスがボンド役のオーディションを受けたと明かしたという。アマゾンMGM