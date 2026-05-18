カーボベルデサッカー協会は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む本大会のメンバー26名を発表した。アフリカ予選でカメルーンを退けたカーボベルデは、グループDを首位通過し、同国史上初となる本大会出場が決定。本大会ではグループHに組み込まれ、現地時間6月15日にスペイン代表、同21日にウルグアイ代表、同26日にサウジアラビア代表と対戦する。ブビスタ監督が選んだ26名の選手は以下の通り。▼GKホシマール・ディアス