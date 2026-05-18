カボベルデ・サッカー連盟は18日、初出場するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向けた代表メンバー26人を発表し、FWリブラメント（カザピア）らが選ばれた。1次リーグH組ではスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと戦う。（共同）