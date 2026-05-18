【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は18日、中国を19日から訪問するプーチン大統領の日程を発表し、習近平国家主席がプーチン氏を出迎える式典が20日午前11時（日本時間正午）に北京で開かれると発表した。式典後に首脳会談を実施する。タス通信などが報じた。ロシア大統領府の発表によると、首脳会談は少人数と拡大会合の二つの形式で開催され、中ロ関係や国際問題など幅広いテーマを協議する。貿易やエネルギー