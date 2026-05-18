愛知県小牧市内で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、フィリピン国籍の23歳の女が逮捕されました。女は別の逮捕監禁事件の被害者で、警察は、犯罪グループと金銭トラブルが起きた可能性があるとみて調べています。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市北区のフィリピン国籍マラリ・アイリッシュ・アン・ラゾ容疑者（23）です。 警察によりますと、マラリ容疑者は、