【ワシントン＝関根晃次郎】米国のトランプ大統領は１８日配信の米誌フォーチュンのインタビューで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に早期の利下げを求めない考えを示唆した。これまで利下げを求めてきたが、中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰しており、米国内の物価動向を見極める必要性に言及した。トランプ氏は、現在の物価高について「戦争が終わるまで本当の数字を見ることはできない」と語った。ベッセント米財務長