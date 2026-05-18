タレント石原良純（64）が、18日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演し、石原プロ時代の大先輩で俳優の故・渡哲也さんとの思い出を語った。出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの「バイきんぐ」小峠英二とトークする番組。番組では、石原がいつか乗ってみたい車として挙げたフェラーリ・ローマスパイダーを試乗した。車は左ハンドル。左ハンドル車