極楽とんぼの山本圭壱さん（58）が18日、“軍団山本”のスペシャルコントライブ開催発表会見に登場。5月8日に生まれた第2子についてなど、家族とのエピソードを明かしました。“軍団山本”とは、山本さんを慕う後輩たちの集まりのこと。今回、リーダーである山本さんの呼びかけにより、ココリコ・遠藤章造さん（54）、田村淳さん（52）、ペナルティ・ワッキーさん（53）、品川庄司・庄司智春さん（50）が集結し、8月9日に『逃亡者