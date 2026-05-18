細野晴臣が、通算23枚目となるニューアルバム『Yours Sincerely』を、9月11日に全世界リリースすることが決定。さらに同月、USツアー『The Yours Sincerely Tour』を開催することがわかった。 ■国内では配信に加え、CD・LP・カセットによる全6形態で発売 全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品。 デビュ