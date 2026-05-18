米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026」（SSFF＆ASIA）が、25日に開催するオープニングセレモニーの追加登壇ゲストを発表した。M-1グランプリ王者・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が初監督を務めた短編映画『BREAK SHOT』のキャスト陣に加え、作曲家・菅野祐悟氏が監督を務める『Symphony No.0』の出演者らも参加し、華やかな幕開けとなる。【写真】高比