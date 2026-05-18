俳優の横浜流星が18日、大阪・心斎橋で「ハウスオブディオール心斎橋」オープンイベントに登場した。刺しゅうのディテールが映えるブルゾンに、ゴールドにきらめくベルトを合わせたモダンな輝きを放つ装いで登場。「シンプルでカジュアルなスタイルなのですが、胸元のロゴや袖デザイン、片方だけロールアップするような、シンプルだけど遊び心があるところ。ベルトの金具はムッシュディオールが愛したアイコンらしいの