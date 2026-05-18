コーデがおしゃれに見える配色って？ そんな大人女性にトライしてほしいのは、こなれ感のある「ブラウン × 白」。落ち着いた雰囲気のブラウンも、白と合わせて抜け感を出すことで重た見えせず爽やかな着こなしに仕上がります。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、最旬スタイリングをご紹介。 上品な配色で大人の甘さを楽しんで 華やかなフリルデザインのトップスは、落ち着いたブラ
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