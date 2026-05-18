Ado 23歳の歌い手Adoが、7月4日、5日に開催する日産スタジアム公演のタイトルがAdo STADIUM LIVE 2026「Ao」（あど すたじあむらいぶにーぜろにーろく あお）に決定した。タイトル決定に合わせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも本日公開。なお、本公演のチケットは各日共に残りわずかとなっている。