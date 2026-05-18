ミュージシャンの細野晴臣が、通算23枚目となるニューアルバム『Yours Sincerely』を、9月11日に全世界リリースすることが決定。新たなアーティスト写真も公開となった。【画像】通算23枚目！細野晴臣『Yours Sincerely』ジャケット昨年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野。2024年にはデビュー55周年企画を始動し、立教大学での企画展やポップアップ、デジ