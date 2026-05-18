東京地裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関髪全体を2ミリにする「原型刈り」を男性受刑者にだけ強制するのは違法だとして、長野刑務所の受刑者が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、請求を棄却した。田中寛明裁判長は、男女間で髪形に差をつけることは矯正処遇にとって合理性があるとして「差別には当たらず、適法」と判断した。判決によると、受刑者は2025年4月、髪形を原型刈りにするよう刑務所職員に