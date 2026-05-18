元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。妻でモデルの畑野ひろ子（50）との“仲睦まじい”やり取りを明かす場面があった。美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。鈴木氏は腸活のおかげで美肌であることを明かし、「全く肌のケアしてないんですよ」と胸を張った。子供のころから母に便を見るように言われていたことを回想。一般的に便は「バナナのような」