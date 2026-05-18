バルセロナが、チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロ（24）の獲得に向けた動きを強めているようだ。イギリス『Daily Mail』が伝えた。ハンジ・フリック監督のもとでラ・リーガ連覇を達成したバルセロナ。今季のラ・リーガ30試合で13ゴールを記録していたポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが契約満了に伴い今夏に退団することがすでに決定している。すでに後釜獲得に向けて動いているバルセロナは、スポー