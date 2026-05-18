レアル・マドリードは、長年にわたって右サイドバックの絶対的主力として君臨してきた主将ダニ・カルバハルが、今夏の契約満了に伴って退団することを正式発表した。下部組織出身のカルバハルは、トップチームで通算450試合以上に出場。6度のチャンピオンズリーグ制覇をはじめ、実に27個ものタイトル獲得に貢献してきた。しかし今季は度重なる負傷に苦しみ、少年時代から過ごした愛するクラブをフリーで離れる決断を下したようだ。