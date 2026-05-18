マンチェスター・ユナイテッドを牽引するブルーノ・フェルナンデスが、また一つ歴史に名を刻んだ。ノッティンガム・フォレスト戦でブライアン・エンベウモのゴールを演出し、今季20アシスト目を記録。これにより、ケビン・デ・ブライネやティエリ・アンリ氏が保持していたプレミアリーグのシーズン最多アシスト記録に並んだ。試合終盤にはGKのセンネ・ラメンスを含むチームメイト全員がブルーノのもとへ駆け寄り、主将の偉業を祝福