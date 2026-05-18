プレミアリーグ第37節マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレストの一戦は3-2でユナイテッドが勝利を収めた。6分、ユナイテッドが早々に先制し、55分に追加点をゲット。76分にはブルーノ・フェルナンデスの今季20アシスト目からブライアン・エンベウモの得点が生まれ、難敵フォレストを下した。ポルトガル代表MFのアシスト記録に注目の集まるゲームとなったが、この試合のユナイテッドの2点目、マテウス・クーニャ