ブラジルリーグのサントスに所属するネイマールが、試合中に審判団の信じられないミスによって「間違えて交代させられる」という前代未聞のトラブルに巻き込まれた。『ESPN』が伝えている。コリチーバ戦の後半、ふくらはぎの治療を終えてピッチに戻ろうとした同選手だが、なぜか交代ボードには自身の背番号が。本人が拒絶し、ピッチ内外がパニックに陥る中で試合はそのまま進んでしまうという、信じられない大騒動へと発展した。事