久留米競輪場のF2ナイター「楽天ケイドリームス杯」が2日目を終えた。ガールズの5Rで中村鈴花（24＝熊本）が3着。昨年11月以来、半年ぶりとなる決勝進出を決めた。直前の弥彦は腰痛で欠場。回復してから練習してきた成果を発揮した。「曽我（圭佑）さんにめっちゃバンクで鍛えてもらいました」と感謝していた。本当の恩返しは決勝で示す。