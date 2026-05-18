字幕翻訳者の齋藤敦子さんが、4月27日に病気のため亡くなった。71歳。日本映画ペンクラブが報告した。【動画】齋藤敦子さんが字幕翻訳担当した映画『アメリ』紹介映像書面にて「齋藤敦子さんに関するご報告となります。お兄様より、齋藤さんご逝去のご連絡をいただきました。長年にわたり、日本映画ペンクラブの幹事を務め、貢献してくださった故人の急逝を悼み、謹んでおしらせいたします」と追悼した。兄・齋藤昌之さんは