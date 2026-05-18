キャッチボールする横浜ＤｅＮＡ・竹田（右）＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」竹田が１９日の広島戦に先発する。これまでの先発ローテーションなら中６日で東の順番だったが、カード初戦を託された。竹田は４日の広島戦で６回５失点と粘投し、今季初勝利を挙げた。しかし、状態を上げるために翌５日に出場選手登録を抹消され、２軍でフォームの修正などに取り組んだ。１４日のファーム戦で２回無失点とし、「状態は上向