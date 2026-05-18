ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は１８日、優勝戦が行われ、１号艇の島川海輝（２３＝山口）が逃げて１着。２０２４年８月住之江以来、１年７か月ぶり通算５回目の優勝を飾った。インからコンマ０９のトップスタートを決めて先マイ。カドから差して迫る竹間隆晟を振り切ってＶゴールを駆け抜けた。「展示で押してないな、と…。エンジンのパワーを１０