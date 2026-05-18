セブン‐イレブンに、パペットの国〈トゥーホック〉で暮らす人気キャラクター「パペットスンスン」のコラボ商品が登場♡2026年5月26日（火）より、“ふわあっ♪”をテーマにしたパン＆スイーツ全7商品が順次発売されます。さらに、限定グッズプレゼントや抽選キャンペーンなど、ファン必見の企画も盛りだくさん。この夏は、スンスンのやさしく可愛い世界観をたっぷり楽しめそうです。 ふわあ